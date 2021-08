Řidič dodávky na 134. kilometru dálnice D1 u Měřína ve směru jízdy na Prahu havaroval. „Na první pohled strašlivě vypadající nehoda si naštěstí vyžádala pouze vyšší počet zraněných osob,“ informovala o nehodě v pondělí policejní mluvčí Dana Čírtková.

Oznámení o nehodě policisté přijali krátce po osmé hodině večer v pátek 30. července. Na místo nehody, která se stala v modernizovaném úseku dálnice D1, kde je omezený provoz, okamžitě vyjely policisté, hasiči i záchranka. „Devětašedesátiletý řidič projížděl po dálnici D1 od Brna na Prahu a jel v levém jízdním pruhu. Zřejmě se plně nevěnoval řízení a nedokázal zareagovat na dopravní situaci před ním,“ upřesnila příčinu nehody Čírtková.

V místě začátku dopravního omezení, kde se doprava převádí do jízdního pásu na Brno, přejel plynule do pravého jízdního pruhu a následně najel pravou částí vozidla na krajová ocelová svodidla. „Zde se vozidlo převrátilo na levý bok, následně se na levém boku otočilo přední částí k ocelovým krajovým svodidlům a v této poloze se pohybovalo až do zastavení, kdy zůstalo stát na levém boku,“ popsala policejní mluvčí průběh nehody.

Vrtulník pro řidiče

Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění řidiče, který musel být přepraven vrtulníkem letecké záchranné služby do nemocnice v Brně. „Při nehodě se lehce zranilo sedm dalších osob, které se přepravovaly v nákladovém prostoru vozidla Renault Master. Pět zraněných cestujících převezli záchranáři k ošetření do jihlavské nemocnice a dvě zraněné osoby byly ošetřeny na místě nehody,“ doplnila Čírtková.

Policisté v prvním šetření okolností nehody na místě zjistili, že ve vozidle se mohou kromě řidiče přepravovat na sedadlech pouze dvě další osoby. „Ve skutečnosti jich cizinec převážel dalších patnáct, a to osm žen a sedm mužů ve věku od 17 do 56 let,“ zdůraznila Čírtková. Všichni pasažéři byli státními příslušníky Slovenské republiky. Policisté nemohli u řidiče dodávky provést na místě nehody dechovou zkoušku s ohledem na jeho vážný zdravotní stav, proto zajistili odběr krve v nemocnici v Brně.

Při nehodě vznikla hmotná škoda ve výši 228 tisíc. „Chování řidiče dodávky, který převážel osoby v nákladovém prostoru je hazard se životy lidí. Nákladový prostor není k tomu, aby tam seděli lidé, a to ani v případě, že by v tomto prostoru byla nějaká provizorní místa pro sezení. S takovým počínáním se naštěstí setkáváme pouze výjimečně,“ uvedl k páteční nehodě. Jiří Šoukal, vedoucí dálničního oddělení Velký Beranov s tím, že v tomto případě se nehoda obešla bez obětí na životech. Ovšem převrácená dodávka se stála pastí pro všechny osoby uvnitř. Další okolnosti dopravní nehody šetří policisté z dálničního oddělení Velký Beranov. Místo bylo po dopravní nehodě obtížně průjezdné, vozidla objížděla nehodu stavbou. Krátce před půl desátou večer se podařilo v místě obnovit provoz.