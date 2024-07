Řidič auta značky Škoda Fabia jel v pátek po jedenácté hodině dopoledne ulicí Jiráskova směrem ke křižovatce. „Vjel do ní ve chvíli, kdy po hlavní silnici přijížděl řidič osobního automobilu ve směru na Horky, a došlo ke střetu. Po nárazu bylo jedno z vozidel odraženo do protisměru a narazilo do automobilu Renault,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Při nehodě se nikdo nezranil a dechové zkoušky na alkohol byly u řidičů negativní.

Celková škoda na autech je předběžně dvě stě devadesát tisíc korun. „Řidič fábie je podezřelý ze spáchání dopravního přestupku,“ doplnila mluvčí.