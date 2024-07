Mezi Kamennou Lhotou a Hojanovicemi na Havlíčkobrodsku v úterý po půlnoci boural čtyřiadvacetiletý řidič s Dacií. Auto prakticky celé zdemoloval, sám skončil v pražské nemocnici. Vjel na úsek, ve kterém neměl co dělat.

„Řidič zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a narazil do travnatého břehu, od kterého bylo auto odraženo do prostoru pole, kde narazil do stromu,“ popsala nehodu policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Řidič byl po ošetření zdravotnickou záchrannou službou převezen do pražské nemocnice. Dechová zkouška nebyla vzhledem ke zranění řidiče možná, byl nařízen odběr krve.

„Řidič nerespektoval dopravní značení, zákaz vjezdu všech motorových vozidel, neboť v daném místě probíhá rekonstrukce,“ dodala Lébrová.

Předběžná škoda je vyčíslena na tři sta tisíc korun.