Nehoda mezi Leštinkou a Vilémovicemi. Řidič dodávky najel do osobního auta

Dva řidiči se zranili při dopravní nehodě, ke které došlo ve čtvrtek 25. května mezi Leštinkou a Vilémovicemi na Havlíčkobrodsku. Šestapadesátiletý řidič dodávky najel zezadu do osobního auta, to následně narazilo do svodidel a skončilo v protisměru.

K nehodě dodávky a osobního auta došlo mezi Leštinkou a Vilémovicemi. Zranili se oba řidiči. Foto: poskytla PČR