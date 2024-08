Hromadná nehoda tří aut mezi Modlíkovem a Havlíčkovou Borovou. Řidička Fordu narazila při riskantním předjíždění do dvou dalších vozidel.

Ondřej Švára dnes 12:52

Riskantní předjíždění skončilo hromadnou nehodou tří aut mezi Modlíkovem a Havlíčkovou Borovou. Řidička Fordu narazila při návratu do svého pruhu do předjížděného Mercedesu a následně i do protijedoucího Peugeotu. Nikdo se ale nezranil.