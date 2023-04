/FOTO/ Autem v příkopu a zraněním řidičky skončila úterní nehoda na obchvatu Habrů. Brodští policisté nyní hledají svědky.

Policisté hledají svědky úterní nehody na obchvatu Habrů. | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala v úterý přibližně patnáct minut po osmé hodině ráno. Řidič bílého Iveca začal předjíždět bílou Škodu Fabia v místě, kde vedou dva jízdní pruhy na Kámen. V opačném směru jízdy, tedy směrem na Olšinky, jela dvě nákladní auta. „Jeden z řidičů přejel do protisměru a začal druhé nákladní vozidlo předjíždět. Z důvodu vzniklé dopravní situace před řidičem vozidla Iveco strhl řidič řízení vpravo, kdy se střetl s osobním vozidlem Škoda. To bylo následkem střetu odmrštěno do silničního příkopu,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Při nehodě se zranila řidička škodovky. Záchranka ji převezla do nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Policisté hledají svědky nehody, kteří místem nehody projížděli bezprostředně před nebo po nehodě. Žádají i ty, kteří mají ve vozidle palubní kameru a průběh dopravní nehody, případně situaci těsně před nebo po ní, zaznamenali. „Také potřebujeme, aby se přihlásili řidiči dvou nákladních vozidel, kteří v tu chvíli jeli směrem na obec Olšinky,“ doplnila mluvčí.