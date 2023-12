Při dopravní nehodě v Přibyslavi se zranili dva lidé. Řidiče osobního vozu transportoval do nemocnice v Jihlavě vrtulník, zraněného chodce převezli záchranáři sanitkou do nemocnice v Brodě.

Při nehodě v Přibyslavi se zranili dva lidé. Ilustrační foto: Deník/Jaroslav Loskot | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

K dopravní nehodě došlo v Přibyslavi v Havlíčkově ulici v pondělí osmnáctého prosince kolem půl druhé odpoledne. „Čtyřicetiletý řidič vozidla Škoda Octavia jel ve směru z parkoviště u firmy směrem do centra města a nedal přednost vozidlu Audi, které jelo po silnici ve směru od centra města a došlo k nárazu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Po srážce přejel řidič audi na krajnici, dále přes výjezd z areálu firmy a tam srazil chodce, který stál před areálem. Dále vjelo auto do příkopu a narazilo do dvou dopravních značek, od kterých se odrazilo zpět na silnici. „Při dopravní nehodě došlo ke zranění chodce a řidiče vozidla Audi. Chodce převezli záchranáři sanitkou do havlíčkobrodské nemocnice. Řidič vozidla byl letecky transportován do Nemocnice Jihlava,“ doplnila policejní mluvčí.

Při nehodě došlo k celkové škodě přesahující částku 300 tisíc korun. „Se všemi účastníky nehody policisté provedli dechové zkoušky, které měly negativní výsledky,“ doplnila Čírtková.