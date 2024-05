Dvě ženy a řidič osobního auta skončili po nehodě u Přibyslavi v nemocnici. Řidiče záchranáři převezli do Brna, spolujezdkyně do Havlíčkova Brodu.

Nehoda se stala u Přibyslavi ve středu 29. května. Foto: poskytla PČR

K nehodě u Poříčí došlo ve středu 29. května po jedné hodině v noci. „Jednadvacetiletý řidič jel s osobním vozidlem Ford od Polné, zřejmě na krátkou chvíli usnul, přejel do protisměru a vyjel mimo silnici do travnatého příkopu a s vozem narazil do stromu,“ popsala nehodu policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Zraněného řidiče převezli záchranáři do brněnské nemocnice, dvě zraněné spolujezdkyně skončily v péči lékařů havlíčkobrodské nemocnice. „Provedenou dechovou zkouškou policisté přítomnost alkoholu u řidiče vyloučili. Při dopravní nehodě vznikla škoda přibližně padesát tisíc korun,“ doplnila Lébrová.

Nehodu vyšetřují dopravní policisté z Havlíčkova Brodu.