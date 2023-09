Vážná dopravní nehoda se stala ve čtvrtek 28. září kolem půl šesté hodiny večer v křižovatce na silnici I/38 u obce Štoky.

Nehoda dvou aut na křižovatce u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. | Foto: Policie ČR

Řidička auta značky Renault jela ve směru od Štok. Do křižovatky vjela ve chvíli, kdy po hlavní silnici přijížděl řidič s autem značky Nissan. A srazili se. „Vozidlo Nissan bylo vlivem střetu odmrštěno do protisměrného jízdního pruhu, přičemž došlo k převrácení vozidla na střechu a poté sjelo do silničního příkopu, kde zůstalo na boku. Vlivem dopravní nehody došlo ke zranění řidičů a spolujezdců z obou vozidel,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Nehoda na vysočinské D1: auto bouralo u Větrného Jeníkova, kolona se rozjíždí

Dechové zkoušky ukázaly, že ani jeden z řidičů před jízdou nepil alkohol. Předběžná škoda je 240 tisíc korun.