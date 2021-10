Nehody ve Ždírci: srážka u přejezdu i převrácený náklaďák s kulatinou

/FOTO/ Ke dvěma nehodám museli policisté v pondělí vyjíždět do Ždírce nad Doubravou. První z nich se stala v blízkosti železničního přejezdu okolo deváté ranní. Osmašedesátiletý řidič Škody Superb jel ze směru od obce Údavy do centra Ždírce. „Zřejmě se ale nevěnoval řízení, přejel do protisměru a bočně vrazil do projíždějícího Citroenu Berlingo. Berlingo to nárazem odmrštilo vpravo mimo komunikaci a kolejiště,“ upřesnila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ke dvěma nehodám museli policisté v pondělí vyjíždět do Ždírce nad Doubravou. První z nich se stala v blízkosti železničního přejezdu, druhá na ulici Chrudimská. | Foto: Policie ČR