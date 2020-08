Pozitivní vliv nouzového stavu: Počet nehod na Vysočině se snížil

Dvaadvacetiletý řidič projížděl čtvrtého ledna zrovna Novou Říší, když dostal smyk a po nárazu do betonového tarasu skončilo vozidlo na střeše. Řidič, který neměl při jízdě pásy, zemřel při převozu do nemocnice. Stalo se tak pouhý den potom, co jiný řidič v Jihlavě oslněn sluncem srazil seniora přecházejícího vozovku.

Ilustrační snímek