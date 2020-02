Na Vysočině se řádění vichřice dotklo konkrétně dvou železničních tratí, a to tratě 225 Rantířov – Kostelec u Jihlavy, kde došlo k závadě trakčního vedení a tratě číslo 240 Luka nad Jihlavou nad Jihlavou – Bransouze, kde silný vítr ohrozil bezpečnost provozu.

„Ano je to pravda, tato dvě železniční tratě mají problémy v důsledku silného větu. V případě železniční tratě Rantířov, Kostelec u Jihlavy došlo k poškození trakčního vedení, protože na trať popadaly stromy, dělníci se snaží tuto trať vyklidit. Zatím ještě není trať průjezdná,“ sdělila mluvčí Pistoriusová Deníku kolem poledne. Jak dodala, problémy jsou i na železniční trati v Lukách nad Jihlavou směrem na Bransouze. „Tam jsme v důsledku silného větru provoz na trati zastavili úplně,“ konstatovala mluvčí Pistoriusová s tím, že kolem poledne jsou v Česku problémy nejméně na 40 železničních tratích.

Nikam nevyjíždět

Silný vítr způsobil potíže i na trati Čerčany - Světlá nad Sázavou. Provoz do Čerčan se podařilo obnovit, ale vlak nabral 90 minut zpoždění. Ovšem podle informací vedení firmy Kovofiniš v Ledči nad Sázavou se to nijak nedotklo výrobního provozu, nikdo ze zaměstnanců nehlásil, že by se s ohledem na zpoždění na železnici nedostavil do práce.

„Nikam nevyjíždět, na trati jsou dělníci, popadaly stromy, nejezdíme na tratích vedlejších i hlavních, někde se vlaky musejí nahradit autobusem, problémy jsou na trati Jihlava České Budějovice,“ informovala kolem poledne obsluha v železniční stanici Telč Podolí.

Zpoždění nabíraly kvůli stromům, popadaným na tratě, také rychlíky směřující na brněnské hlavní nádraží. Rychlík R9 z Prahy, který jede přes Křižanov, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod, s příjezdem do Brna v 9.40 hodin, měl zpoždění šedesát minut. Ještě o dvacet minut větší zpoždění - tedy 80 minut - měl rychlík R11 z Českých Budějovic, který do Brna jede přes Veselí nad Lužnicí, Třebíč a Horní Cerekev, s příjezdem v 10.14 hodin.