Havlíčkův Brod - Oznámení o dopravní nehodě přijali policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ve čtvrtek 1. srpna krátce po půl dvanácté v noci. Nehoda se stala v Golčově Jeníkově před domem na Jiráskově ulici.

Policie. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

"Jednašedesátiletý řidič osobního vozidla Opel, který jel po ulici Jiráskova směrem do centra obce, se v mírné zatáčce v zřejmě dostatečně nevyhnul skupince chodců, která šla po pravé straně komunikace ve směru jízdy. Tato skupinka chodců nevyužila k chůzi chodník pro chodce po levé straně komunikace. Řidič zřejmě pravým bokem vozidla zavadil o jednu z chodkyň, která vlivem nárazu upadla do příkopu na pravé straně komunikace. Při dopravní nehodě došlo ke zranění chodkyně, která byla na místě ošetřena a převezena vozidlem zdravotnické záchranné služby do nemocnice v Havlíčkově Brodě k dalšímu vyšetření," informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.