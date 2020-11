„K dopravní nehodě došlo poté, když řidiči motocyklu značky Suzuki, který jel ve směru od obce Věž směrem na obec Šmolovy, vběhl náhle a bezprostředně do jízdní dráhy při předjíždění jiného vozidla pes,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Po střetu motocyklista s motocyklem upadl na komunikaci. Při dopravní nehodě se řidič motocyklu zranil, proto ho záchranáři převezli do nemocnice v Havlíčkově Brodě. Pes, jednalo se o plemeno stafordšírský bulterier, byl při střetu s motocyklem usmrcen. U motocyklisty policisté provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem.

K dopravní nehodě došlo 9. října před šestou hodinou odpolední. Policistům se do současné doby nepodařilo zjistit majitele psa, proto se obracejí se žádostí o pomoc na případné svědky této nehody, případně na majitele psa, aby se se svým svědectvím přihlásili na lince 158. „Výrazně by nám pomohly také informace od občanů, kteří by věděli, kdo takového psa vlastnil,“ obrací se o pomoc na veřejnost Čírtková.