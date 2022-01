Jejím aktérem byl řidič osobního automobilu Peugeot, který jel po silnici první třídy ve směru od Štoků. „V blízkosti osady zvané Skřivánek vyjel mimo komunikaci do silničního příkopu, kde narazil do dopravního značení. Při nehodě nedošlo ke zranění osob, které by si vyžádalo zásah zdravotnické záchranné služby. Řidiči na místě také pomáhali svědci, kteří projížděli v danou dobu kolem,“ uvedla krajská policejní mluvčí Stanislava Rázlová s tím, že by právě od těchto svědků policie uvítala bližší informace.