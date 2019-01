Havlíčkobrodsko - K dopravní nehodě došlo v pátek, krátce po půl sedmé ráno, na silnici I/38 na Havlíčkobrodsku. Policistézjistili, že dvaačtyřicetiletá řidička osobního auta Citroen jela po silnici od obce Kámen směrem na obec Radostín.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Na namrzlé vozovce dostala smyk a přejela v mírné pravotočivé zatáčce vlevo do protisměru kde v danou chvíli projíždělo nákladní auto Mercedes. Došlo k čelnímu střetu obou vozidel. Po střetu vozidel se nákladní vozidlo převrátilo na levý bok na komunikaci a přední částí narazilo do kovových svodidel. Vozidlo Citroen vlivem nárazu bylo odhozeno do pravého silničního příkopu ve směru na obec Kámen.

Při dopravní nehodě se těžce zranila řidička osobního vozidla Citroen, která musela být převezena vozidlem zdravotnické záchranné služby do nemocnice v Havlíčkově Brodě k dalšímu vyšetření a následné hospitalizaci. Dále došlo ke zranění spolujedoucího z vozidla Mercedes, který si lékařské ošetření vyhledal následně sám. Při dopravní nehodě došlo ke hmotným škodám na obou vozidlech a kovových svodidlech a na přepravovaném nákladu ve vozidle Mercedes.

Na místě dopravní nehody byla provedena dechová zkouška u řidičů obou vozidel, její výsledkem byl negativní. Při nehodě vznikla hmotná škoda přesahující částku 215 000 korun.