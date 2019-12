Havlíčkobrodsko - K dopravní nehodě došlo v sobotu 7. prosince. Zranil se při ní vážněl řidič avie.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

"Před osmou hodinou ráno jel třiatřicetiletý řidič nákladního vozidla Avia ve směru od obce Olešná na Hamry. Při průjezdu zatáčky v klesání dostal s vozidlem smyk, přejel do protisměru a automobil narazil do stromu. Odrazil se ještě zpět na komunikaci a částečně se zastavil o svah. Řidič vozidla utrpěl vážné zranění a byl zdravotnickou záchrannou službou transportován letecky do pražské nemocnice. Požití alkoholu u něho policisté při dechové zkoušce nezjistili. Místo nehody ohledali a zadokumentovali. Na vozidle vznikla předběžně vyčíslená škoda šedesát tisíc korun. Dopravní nehodu policisté dále šetří," informovala o nehodě policejní mluvčí Jana Kroutilová.