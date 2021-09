Dvaatřicetiletý muž utrpěl při střetu vážné zranění. „Letecká záchranná služba muže transportovala do nemocnice. Zjišťování příčiny a okolností střetu je předmětem dalšího šetření,“ uzavřela Stanislava Rázlová.

Musel být vrtulníkem transportovaný do nemocničního zařízení. „V pondělí po poledni přijali policisté integrovaného operačního střediska oznámení o střetu vlaku s osobou na Havlíčkobrodsku. K události došlo na trati mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou,“ upřesnila policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.