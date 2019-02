Světlá nad Sázavou /FOTOGALERIE/ – Závoru na železničním přejezdu ve Světlé nad Sázavou prorazil ve středu krátce před šestnáctou hodinou čtyřiapadesátiletý řidič nákladního auta. Z místa následně ujel, ovšem ne daleko. O případu informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Podle policie se řidič při jízdě plně nevěnoval řízení. "Na poslední chvíli si všiml vozidla, které stálo před zabezpečovacím zařízením železničního přejezdu. Aby do stojícího vozidla řidič nákladního vozidla nenarazil, strhl řízení vlevo do protisměrné části komunikace a následně přerazil obě dřevěné závory zabezpečení železničního přejezdu. Bez zastavení pak pokračoval dále v jízdě ve směru na Habry, aniž by věc dopravní nehody oznámil tak, jak mu ukládá zákon,“ sdělila Čírtková.