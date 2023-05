S bezmála dvěma promile sedl na kolo a cesta skončila v nemocnici. Nehoda se stala v sobotu 6. května u obce Štoky na Havlíčkobrodsku.

Policie ČR. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lada Součková

Po čtvrté hodině odpoledne jel cyklista ve směru na Svatý Kříž a chtěl odbočit vlevo na cyklostezku. „Začal odbočovat v době, kdy ho předjíždělo auto a došlo ke střetu,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Cyklistu převezli záchranáři do jihlavské nemocnice. „Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. U řidiče Obdobnou hodnotu u něho ukázala také opakovaná zkouška,“ dodala Kroutilová. Dopravní nehodu policisté dále šetří.

Řidič kamionu v Brodě válcoval parkoviště, zabloudil u Slunce. Podívejte se

Cyklisté jsou velmi ohroženými účastníky silničního provozu. Celá republika o má za sebou jeden z nejtragičtějších začátků roku. Na silnicích zemřelo od ledna do konce března celkem patnáct cyklistů, což je nejvíce za posledních deset let. V loňském roce to přitom bylo o deset obětí méně. Alkohol je u cyklistů častou neřestí. Loni figuroval u osmadvaceti procent všech nehod, které zavinili. Statistiky jsou také v tomto případě za celou republiku.