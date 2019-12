Havlíčkův Brod - Nebezpečná jízda se nevyplatila v pondělí 9. prosince odpoledne řidiči kamionu na silnici I/38 u Radostína na Havlíčkobrodsku.

Kamion na dálnici. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

"Dvaapadesátiletý řidič nákladního vozidla – tahače Scania s návěsem - projížděl po silnici ve směru od Havlíčkova Brodu směrem na obec Radostín. Při přejíždění z levého pruhu do pravého nedodržel bezpečný boční odstup od nákladního vozidla – tahače Mercedes Benz s návěsem - a došlo ke střetu zpětných zrcátek," popsala případ policejní mluvčí Dana Čírtková. Následky byly dramatické. Řidič nákladního vozidla Mercedes Benz přejel podle Čírtkové na nezpevněnou část komunikace a krajnice, kde dále pokračoval v jízdě. Narazil do oplocení a následně i do domu, kde zůstal částečně převrácený na pravém boku. Při dopravní nehodě došlo ke hmotným škodám na nákladních vozidlech, oplocení, přilehlém domě a rozvodné elektrické skříni i na přilehlé krajnice. Dechová zkouška na alkohol byla provedena u obou řidičů a byla negativní. Hmotná škoda dosáhla částky ve výši 450 000 korun.