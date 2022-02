Došlo ke srážce. Důchodce upadl na silnici. Po dopravní nehodě spolu řidič vozidla a chodec na místě podle Čírtkové mluvili. „Důchodce uvedl, že mu na místě dopravní nehody nic nebylo, a proto dopravní nehodu nechtěl řešit. Poté z místa dopravní nehody odešel,“ upřesnila Čírtková

Řidič Mercedesu později dopravní nehodu sám oznámil na Obvodním oddělení Policie ČR Chotěboř.

O nehodě se podle Čírtkové policie dozvěděla také od zdravotnické záchranné služby. „A to večer, protože si důchodce začal doma stěžovat na bolesti. Proto byl převezen do Nemocnice Havlíčkův Brod na vyšetření a poté propuštěn do domácího léčení,“ dodala Čírtková.

U důchodce i řidiče byla ve večerních hodinách provedena dechová zkouška, která byla u obou můžu pozitivní. U chodce dechová zkouška vykázala hodnotu skoro dvě promile v dechu u řidiče vozidla vykázala přes jedno promile. Oba muži policistům tvrdili, že alkohol požili až po dopravní nehodě.

Co se při nehodě stalo a jaká byla míra zavinění. Policisté potřebují informace od případných svědků, kteří nehodu viděli na lince 158 nebo přímo na policisty dopravního inspektorátu Havlíčkův Brod - telefon: 974 271 251.