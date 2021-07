Více než tři promile alkoholu kolovalo v krvi řidiči, který v sobotu havaroval v Podmoklanech.

Nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Urban

Kolem deváté hodiny večerní řidič vyjel řidič opelu mimo silnici, kde narazil do betonové podezdívky a sloupku oplocení domu. "U muže provedli policisté dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 3,31 promile alkoholu. Obdobnou hodnotu u něho ukázala také opakovaná zkouška. Dále policisté zjistili, že muž má soudem uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2024," informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.