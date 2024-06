Špatně zabrzdila svoje auto na parkovišti, to se následně rozjelo a nabouralo další vozy. K nehodě připomínající domino došlo v Havlíčkově Brodě hna ulici U Stadionu. Vznikla při tom škoda za sto tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Pilař

Podrobnosti k pondělní nehodě uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. „Na ulici U Stadionu zastavila řidička auto na parkovišti, jenže ho dostatečně nezajistila proti pohybu. Škodovka se samovolně rozjela a narazil do zaparkovaného Opelu a Audi. To náraz ještě odrazil do boku dalšího zaparkovaného auta,“ vyjmenovala mluvčí s tím, že při nehodě se nikdo nezranil. Policisté místo dopravní nehody ohledali a případ dále šetří. Dechovou zkouškou u řidičky požití alkoholu vyloučili.