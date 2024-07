Senior ve Studénce, místní části obce Štoky, jel na elektrokoloběžce a nevšiml si výkopu přes silnici, zajel do něj. Vážně se zranil a musel letecky do brněnské nemocnice. „Senior jel od obce Okrouhlička na elektrokoloběžce a zřejmě se nevěnoval řízení. Sjel do výkopu, který byl přes komunikaci. Při dopravní nehodě se senior zranil, byl ošetřen zdravotnickou záchrannou službou a letecky transportován do brněnské nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Dechová zkouška u muže nebyla na místě možná, proto byl zajištěn odběr krve v nemocnici. Na místě jsou umístěné značky, které značí zákaz vjezdu všech vozidel.