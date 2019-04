Zprávu o tom, že z uzamčeného domu v obci Přibyslav volá o pomoc starší žena, policisté přijali v pátek po druhé hodině odpolední.

„Na policejní linku telefonovala žena, která měla podezření, že seniorka, bydlící v domě úplně sama, zřejmě upadla na schodech a sama už nemůže vstát,“ informovala mluvčí policie Dana Čírtková.

Operační důstojník okamžitě vyslal na místo nejbližší policejní hlídku. Policisté se k ženě dostali co nejrychleji. Přelezli bránu na zahradu, dostali se do garáže a odtud se jim podařilo dostat se po schodišti do obytného patra domu. Tady našli jednaosmdesátiletou obyvatelku domu.

„Uvedla, že na chodbě upadla. Policisté na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ženě poskytla potřebnou zdravotní péči,“ dodala Čírtková.