Šílená jízda důchodce na Brodsku: projel zahradou a narazil do stromu, byl opilý

Zajímavou projížďku absolvoval osmašedesátiletý řidič v úterý 15. listopadu krátce po jedenácté hodině dopolední. Jel Havlíčkobrodskem od Modletína k Rušinovu, když náhle při projíždění zatáčky vyjel mimo silnici. „Zde narazil do oplocení a pokračoval dále do přilehlé zahrady, kde narazil do vzrostlého stromu,“ popsala jeho anabázi krajská policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Budný