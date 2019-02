Vysočina – O štěstí v neštěstí může mluvit čtyřiapadesátiletý cyklista, který v pondělí odpoledne vyrazil po státní silnici číslo 34 od Pelhřimova k Humpolci.

Ze čtyř desítek nehod cyklistů, které za prvních pět letošních měsíců staly na Vysočině, vyvázl pouze jeden jezdec na kole bez zranění. | Foto: Deník/archiv

„Z dosud nezjištěných příčin náhle stočil řízení kola vlevo, kde došlo k bočnímu střetu se za ním jedoucím nákladním automobilem Renault Master," popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Po srážce cyklista upadl na vozovku, z hrozivé nehody ale vyvázl s lehkým zraněním. „Při dechové zkoušce mu policisté opakovaně naměřili více než tři promile alkoholu v dechu," doplnila mluvčí s tím, že zraněný cyklista skončil v jihlavské nemocnici.

Za prvních pět letošních měsíců vyjeli policisté na Vysočině ke čtyřem desítkám nehod cyklistů. „Při těchto nehodách se čtyři cyklisté těžce zranili a pětatřicet dalších utrpělo lehké zranění. Bez zranění vyvázl z nehody pouze jeden cyklista," doplnila mluvčí.

Cyklisté zavinili do konce května na Vysočině jednadvacet dopravních nehod. Ve třech případech policisté zjistili, že cyklista, který havaroval, je v podnapilém stavu.

Podle Čírtkové je při nehodách cyklistů klíčovým ochranným prvkem cyklistická přilba. „Zabrání pětaosmdesáti procentům úrazů hlavy a osmaosmdesáti procentům úrazů mozku," vysvětlila.

Při střetu cyklisty a aut dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku – strom, obrubník nebo patník. „V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí," popsala Čírtková.

Podle zákona musí přilby nosit cyklisté mladší osmnácti let. „Přilba je to jediné, co v případě pádu na komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem, chrání cyklistovu hlavu a v mnoha případech již přilba zachránila svému uživateli život. Je vhodné používat přilbu i tehdy, je-li cyklista starší," radí policistka.

Policie též cyklistům radí, aby jezdili co nejblíže u pravého okraje silnice a pozorně sledovali provoz kolem sebe. „Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevozte předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout," radí policistka Čírtková.

Za snížené viditelnosti je podle policistů důležité včasné rozsvícení světel a pomůže i barevné, reflexní a světlo odrážející oblečení. Před každou jízdou na kole platí zákaz požívání alkoholických nápojů stejně tak jako při řízení motorových vozidel," upozornila Čírtková s tím, že opilý cyklista může dostat až padesátitisícovou pokutu.

V následujících dnech a týdnech mohou cyklisté počítat s policejními kontrolami. „Jsou zaměřeny především na stav a výbavu jízdního kola. Do akcí, které mají především preventivní charakter, se zapojují také policisté z oddělení tisku a prevence, kteří cyklistům rozdávají reflexní prvky, blikačky a světla na kolo," uzavřela policejní mluvčí Dana Čírtková.