Silnice první třídy mezi Přibyslaví a Havlíčkovým Brodem byla pokrytá ledem ještě kolem šesté ráno. Na náměstí v Přibyslavi ale již projížděl sypač s drtí, ovšem jeho řidič měl co dělat, aby se udržel na vozovce. „Tak nevím, jak dojedeme a kam odjedeme,“ seznámil cestující s tvrdou realitou řidič Ivo Pleskač z linkového autobusu z Přibyslavi do Brodu. Silnici Hesovskou už blokoval kamion. „Volal jsem na dispečink silničářů a ti mi řekli, že je jen na mě, jestli vyjedu,“ konstatoval řidič autobusu. Naděje na klidnou jízdu se snižovaly při pohledu na sypač silničářů, který v Hesovské po bruslení na vozovce málem skončil v plotě.

„Jeďte dál, na Hesov je to posypané, poradil jeden z projíždějících řidičů. To ovšem znamenalo jízdu skoro krokem. Silnice mezi Přibyslaví a Havlíčkovým Brodem přes Hesov a Dlouhou Ves střídala úseky s posypem s úseky pokrytými ledem. „Možná by stálo za to, zamyslet se nad tím, jaký typ autobusu posíláme na silnice. Já si nikdy nemohl stěžovat na starou Karosu. Měla vysoká kola a jiný typ řazení. Ti, co ji vymysleli, tak dobře věděli, jaké je u nás počasí a jak má autobus vypadat,“ posteskl si řidič s očima upřenýma na vozovku. Za to, že cestující z Přibyslavi do Havlíčkova Brodu vůbec dojeli, mohli vděčit jen řidičově zkušenosti, opatrnosti a schopnosti.

Ovšem v Brodě na ně čekalo překvapení. To, že okresní silnice jsou pod ledem nebo jen částečně posypané, se dá pochopit, ale že stejně bude vypadat centrum Havlíčkova Brodu, to asi čekal málo kdo. Kolem půl osmé ráno byly silnice a chodníky kolem autobusového terminálu a vlakového nádraží pokryté vrstvou ledu. Na to doplatil řidič linkového autobusu z České Bělé, který se v Nádražní ulici nejdřív potkal se sloupem veřejného osvětlení a posléze s chodníkem. „Proboha proč to někdo neposype. Já musím až na Pražskou, já tam nedojdu, už jsem se svalila třikrát,“ bědovala jedna z chodkyň Eva Zámečníková, která se rozhodla místo bruslení po chodníku šourat po silnici. První sypač brodských technických služeb se v lokalitě kolem nádraží objevil až kolem osmé.

Proč silnice a chodníky v Brodě v sobotu po ránu tak vypadaly? Jejich údržbu má na starosti Středisko údržby městských komunikací a veřejného osvětlení,ale na pevné lince se nikdo nehlásil a mobilní telefon nikdo nezvedl.