„Šestapadesátiletý řidič s nákladní soupravou složenou z tahače a návěsu se slovenskou registrační značkou projížděl po dálnici D1 ve směru jízdy na Brno,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

V úseku od 131. kilometru, tedy v místě s dopravním omezením, nejel řidič s nákladní soupravou při pravém okraji vozovky a částečně zasahoval do levého jízdního pruhu. Tím znemožňoval předjetí osobnímu vozidlu Škoda Superb, které jelo za ním. „Po vyjetí z dopravního omezení dvaačtyřicetiletý řidič s osobním vozidlem předjel výše uvedenou nákladní soupravu levým jízdním pruhem a po předjetí se zařadil zpět do pravého jízdního pruhu před nákladní soupravu řidiče, kdy měl náhle snížit rychlost jízdy a to i přesto, že to nevyžadovala bezpečnost provozu na pozemní komunikaci,“ pokračovala Čírtková.

Řidič kamionu však naštěstí stačil zareagovat tím, že prudce sešlápl brzdový pedál. Díky jeho rychlé reakci nedošlo k hmotné škodě ani ke zranění osob. Chování řidiče Superba ho však zřejmě vytočilo natolik, že se rozhodl nenechat si ho líbit. „Řidič nákladní jízdní soupravy přejel na zpevněnou krajnici a hodil na zadní část osobního vozidla Škoda Superb visací zámek. Ten poškodil zadní sklo pátých dveří osobního vozidla. Majiteli vozidla vznikla hmotná škoda ve výši osm tisíc korun,“doplnila mluvčí s tím, že ke zranění osob nedošlo. Incident se stal ve středu 5. května.

Oba řidiči podstoupili dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu. „Výsledek dechové zkoušky byl negativní. Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku v dopravě a přestupku proti majetku, kdy na základě odborného vyjádření ke vzniklé škodě na vozidle Škoda Superb by mohl být přestupek proti majetku překvalifikován na podezření z přečinu poškození cizí věci,“ uzavřela Dana Čírtková.

„I když takový incident mezi dvěma řidiči je naštěstí spíše výjimkou, různé projevy agresivního chování řidičů nebo riskantní jízda jsou stále častější a především velice nebezpečné nejen pro samotné aktéry, ale také pro všechny ostatní účastníky silničního provozu,“ doplnil Jaroslav Hyrš, zástupce vedoucího dálničního oddělení Velký Beranov.