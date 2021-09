Starosta Ledče Zdeněk Tůma Deníku řekl, že o události ví, ale co přesně se stalo, mu není známo. „Mělo se to stát při kácení dřeva na topení, tak jsem o tom slyšel,“ uvedl starosta bez dalších podrobností.

Co přesně se stalo a proč strom na ženu spadl, není jasné. Tragickým případem se zabývají havlíčkobrodští kriminalisté. „K události došlo v katastru obce Obrvaň. Mohu potvrdit, že zde došlo k pádu stromu na osobu, která zraněním podlehla. Příčinu a okolnosti tragické události prověřujeme,“ uvedla policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Na ženu spadl strom. Do lesa pro ni letěl vrtulník. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Podešva

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.