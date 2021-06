Na vysočinské části dálnice loni policisté šetřili celkem 425 dopravních nehod, tři lidé při nich zemřeli. Jak ale podotkla policejní mluvčí Dana Čírtková, bylo jich o poznání více. „Další, téměř stejný, počet nehod si řidiči vyřešili cestou sepsání společného záznamu o dopravní nehodě - takzvaného euroformuláře. Nebylo tak zapotřebí šetření z naší strany,“ vysvětlila.

Oproti předchozímu roku se však počet nehod snížil. „Zcela jistě na tuto skutečnost měla vliv opatření, zejména zákazy cestování mezi okresy i nouzové stavy. A na dálnici D1 to bylo velice patrné. Byly dny, kdy po ní jezdily téměř výhradně kamiony. Osobní vozidla byla spíše výjimkou,“ připomněla Čírtková.

I tak se ale stala pomyslným strašákem, co se nehodovosti týče. Nejvíce se v posledních dvou letech bouralo u Speřic na Pelhřimovsku, Mikulášova či Slavníče na Havlíčkobrodsku a za Velkým Meziříčím ve směru na Brno.

Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení v kombinaci s příliš rychlou jízdou. „Když řidič jede nepřiměřenou rychlostí a ještě nesleduje provoz před sebou, tak ho překvapí například kolona, která se před ním vytvořila, nebo dopravní značení, které svádí provoz do zúžení případně do druhého jízdního pásu. Pak lehko nestihne zareagovat a narazí do vozidla, které je před ním. Tyto nárazy, zejména v plné rychlosti, mívají fatální následky,“ upozornila Čírtková.

Bezohlední řidiči

To potvrdil i řidič Marek Král z Jihlavy, který „Dé jedničku“ využívá pravidelně. „Neříkám, že jsem svatý a nikdy jsem neporušil předpisy, ale nad rychlostí, jakou kolem mě někteří řidiči často projíždí, zůstává opravdu rozum stát. Nedivím se, že se pak stává tolik nehod,“ kroutil hlavou. „Zrovna nedávno mě jedna taková zdržela,“ svěřil se.

Svou roli v počtu nehod ale rovněž sehrála probíhající modernizace. V úsecích, které vyšly jako nejrizikovější, totiž v posledních dvou letech bylo po většinu času zúžení. „U Speřic i Mikulášova jsou data o nehodovosti v určité míře zkreslena dopravními omezeními,“ přemítal Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Přesto se ve spolupráci s dalšími orgány rozhodli řidiče „donutit“ dodržovat předpisy, a nehodám tak alespoň částečně předcházet. „Po instalaci betonových svodidel a úsekového měření rychlosti vozidel skutečně došlo ke snížení nehodovosti,“ potvrdil Buček.

Na rizikové úseky se více zaměřují také policisté. „V rámci běžného výkonu služby jsou na dálnici denně, a to i v nočních hodinách. Speciální akce se pak navíc zaměřují na kontroly dodržování nejvyšší povolené rychlosti, především osmdesátky v zúženích, či na dodržování zákazu předjíždění ze strany řidičů nákladních vozidel v místech, kde to dopravní značky zakazují,“ dodala Čírtková.

Nehody na dálnici D1