Ta se stala na křižovatce Nádražní a Čapkovy ulice. „Osmašedesátiletou ženu jedoucí na elektrokole po Nádražní ulici ve směru od ulice Josefodolská předjelo dosud nezjištěné vozidlo. Jeho řidič ihned po předjetí cyklistky odbočil vpravo do Čapkovy ulice. Tím vjel do dráhy cyklistky tak, že došlo ke střetu pravé zadní části vozidla s elektrokolem,“ popsala nehodu krajská policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Podle ní řidič dále pokračoval Čapkovou ulicí, aniž by zastavil. „Po střetu s vozidlem cyklistka upadla a utrpěla zranění, se kterým byla převezena do nemocnice. Policisté se touto cestou obracejí s výzvou na případné svědky dopravní nehody, kteří viděli její průběh a měli by poznatky k řidiči a vozidlu,“ doplnila mluvčí s tím, že policie vyzývá i dotyčného řidiče, aby se jí v zájmu objasnění okolností této dopravní nehody sám přihlásil na lince 158. Na toto číslo mají telefonovat i případní svědci.

Zloděj řádil ve Štokách. Vloupal se do areálu pily