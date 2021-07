Večer hrůzy pro rodinu Knických z Brodu: bouřka jim vzala střechu

Bylo to strašné. Nejprve přišla taková bílá tma, pak bylo naopak černo. Silně foukalo, lomcovalo to okny a myslela jsem, že nám to odnese celý barák. Tak popisuje Iveta Knická z Havlíčkova Brodu čtvrteční bouřku, která se prohnala Vysočinou. Na její následky jen tak nezapomenou. Přišli totiž kompletně o střechu.

Čtvrteční noční vichřice napáchala škody také v havlíčkobrodském parku Budoucnost. Silné větve urostlých lip lámala jako sirky. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Sčítají i další škody. „Máme podmáčené stropy, podlahy a zničený nábytek,“ vypočítává Knická. „V neděli navíc přišla další průtrž, která nás opět vytopila. Proteklo to až do spodního patra,“ stýská si. Dům ale snad půjde zachránit. „Byl tady statik a říkal, že by měl vydržet. Na konečný verdikt ale ještě čekáme, protože se nemohl podívat na střechu, která byla přikrytá. Přijede proto ještě jednou, tak uvidíme,“ prozrazuje s nadějí v hlase Knická. U Vysoké našli dělostřelecký granát, u Hněvkovic minu Přečíst článek › Vrásky na čele ale celé rodině dělá předpověď počasí. „Zrovna na dnešek hlásili krupobití. Doufám, že se nám to vyhne,“ svěřuje se žena v úterý dopoledne se svými obavami. V současné době našli Kničtí dočasný azyl v městském bytě. „Bydlíme teď na Pražské, protože u nás by to nešlo. Neteče nám tu ani teplá voda a nejde kotel. Chodíme sem vždy ráno, odklízíme škody a večer se pak vracíme,“ popisuje Iveta Knická. Byl to opravdu masakr Kromě jejich domu bouřka výrazněji poničila ještě další dva. „Postiženým jsme nabídli náhradní ubytování, než si vyřeší vše potřebné. Naši nabídku využily dvě rodiny, třetí se na nás neobrátila,“ komentuje havlíčkobrodský starosta Jan Tecl. Brodskou část Vršovice, kde Kničtí bydlí, bouřka zasáhla opravdu výrazně. „Muselo to jít v pruzích. Sousedům pod námi to vzalo tašky z jedné strany střechy a v zahrádkářské kolonii, která je nad námi, popadaly stromy,“ přibližuje Knická. „Nic podobného rozsahu se tady nikdy nestalo,“ dodává. To potvrzuje i starosta Tecl. „Nepamatuji si, že by k něčemu takovému někdy došlo. Byl to opravdu masakr,“ přidává se. Rybník se vylil z břehů. Vody jsme měli po kolena, ukazují lidé z Nové Vsi Přečíst článek › Mezi místními se ale ihned zvedla obrovská vlna solidarity. „To bylo něco úžasného. Ještě ten večer k nám přijeli a pomáhali nám. Chtěla bych poděkovat všem sousedům, kolegům z práce, městu, panu starostovi, technickým službám a hlavně hasičům. Jsem všem nesmírně vděčná,“ říká dojatě Iveta Knická. Od čtvrtka 8. července do pátku následujícího dne hasiči na Havlíčkobrodsku zasahovali u celkem 270 událostí. „Šlo především o popadané stromy a větve, poškozené střechy a čerpání vody ze sklepů,“ informuje na závěr mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

