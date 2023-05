Na Havlíčkobrodsku způsobily střety se zvěří v období od října do března škodu za téměř deset milionů korun. Nejrizikovější místo kraje je ale na Třebíčsku.

Silnice II/360 mezi Pocoucovem a Trnavou na Třebíčsku je nejrizikovějším místem na Vysočině, co se týče srážek se zvěří. | Video: Deník/Milan Krčmář

Pokud chcete zdárně dojet do cíle, vyhněte se silnici druhé třídy mezi Pocoucovem a Trnavou na Třebíčsku. Právě tam je totiž největší pravděpodobnost z celé Vysočiny, že vám pod koly skončí lesní zvěř. „Na části silnice dlouhé necelých 3,5 kilometrů došlo od loňského října do letošního března k pětadvaceti srážkám vozidel se zvěří. Výrazně rizikový na této silnici je úsek o délce 189 metrů, kde došlo ve sledovaném období k deseti střetům se zvěří o celkové škodě více než půl milionu korun,“ informoval Jan Marek, tiskový mluvčí pojišťovny Generali Česká.

Tato čísla vyplývají z tzv. SRNA indexu, který pojišťovna vydává už osm let. „Ale srnky běhají pod kola i o kus dál. Já ji loni v listopadu srazil mezi Třebíčí a Račerovicemi. To je asi tři kilometry vzdušnou čarou od Pocoucova. Stálo mě to pravé přední světlo a lehce promáčklý blatník. Sever Třebíčska je v tomto ohledu asi prokletý,“ glosoval Luděk Hoffmann z Třebíče. „Vlastně ale nevím, jak to s tou srnou vlastně dopadlo. Nejel jsem moc rychle, takže když jsem zastavil, viděl jsem, jak se belhá pryč. Ale obávám se, že pak asi někde pošla. Je to dost křehké zvíře,“ zamyslel se Hoffmann.

Největší škody na Pelhřimovsku

Vůbec největší škody však střety se zvěří napáchaly na Pelhřimovsku. Řidičům zde kvůli srážkám se srnkami, divočáky a jinými obyvateli lesa vznikla celková škoda za téměř deset milionů korun. To je dvojnásobek oproti jihlavskému okresu, kde se kvůli zvířatům bourá nejméně.

Srážky se zvěří tvoří v případě jihlavského a žďárského okresu polovinu všech nehod mimo obytnou zástavbu. Na Třebíčsku jsou to dokonce dvě třetiny. „Ve sledovaném období na Vysočině evidujeme 785 srážek se zvěří. To znamená, že na zdejších silnicích došlo ke střetu se zvěří zhruba každých 6,5 kilometrů. Škoda na zdraví a životě na jeden kilometr silnic je 8 117 korun,“ shrnul Jan Marek.

Na Třebíčsku je ale poměrně hustá silniční síť, takže zde řidiči srážejí zvěř až na každém sedmém kilometru. Zato na Havlíčkobrodsku je to necelých šest kilometrů.

Mluvčí pojišťovny dodal, že Generali Česká loni celorepublikově řešila přes osm tisíc nehod způsobených zvěří. Celková škoda dosáhla 382 milionů korun, průměrně pojišťovna každému řidiči vyplatila necelých padesát tisíc korun. „V Česku pod koly motorových vozidel končí nejčastěji srnčí zvěř, a to hned ve třech čtvrtinách všech případů. Následují ho prase divoké, které ve statistikách figuruje s osmi procenty, zajíc s pěti a daněk se dvěma procenty,“ doplnil Marek.

Střety aut se zvěří na Vysočině (období říjen 2022 až březen 2023):