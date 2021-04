Převážně bytový kocourek se šel ven proběhnout v neděli večer. „Domů se mu nechtělo. Říkala jsem si, že noc venku přežije a ráno, až bude mít hlad, přiběhne. Bohužel se tak nestalo,“ svěřila se jeho majitelka Magdalena Sladkovská.

Místo domů chlupáč zamířil na jehličnan, kde možná strávil celou noc. „Zkoušeli jsme možné i nemožné, abychom ho dostali domů.

Nakonec jsme museli kontaktovat hasiče. Dohodli se, že počkáme do odpoledne, jestli si třeba nedá přece jen říct. Všichni jsme byli přesvědčeni, že sleze,“ pokračovala chovatelka.

Odpoledne se však zkazilo počasí, a zasáhnout proto museli hasiči. „Na strom to šlo kočce samo a dostala se až do výšky patnácti metrů. Dolů už to však byl problém,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Vše však díky statečným zachráncům dobře dopadlo. „Teď s nacpaným břichem spí. Hasičům moc děkujeme,“ popsala s úsměvem Magdalena Sladkovská v pondělí večer. „Máme rádi zásahy se šťastným koncem,“ dodala Petra Musilová.