První květnová sobota je významným datem nejen pro čtenáře Deníku, kteří se dočkají oblíbené přílohy Víkend, ale také pro britskou monarchii. Zemi po 70 letech čeká korunovace nového krále. Zatímco tam oficiálně začne nová éra, v Deníku zakončíme seriál ukázek z knihy prince Harryho. Aktuální text přiblíží jeho setkání s nynější manželkou Meghan. Sobotní příloha dále nabídne exkluzivní rozhovor s legendou flameca Josém Fernándezem Torresem anebo rady zahrádkářům, jak přelstít poslední záchvěv zimy a zahájit sezonu bez úhony na úrodě.

Princ Harry a Meghan. | Foto: Shutterstock/Shaun Jeffers

Zdroj: DeníkOsudové setkání

Korunovace krále Karla III. je tu. Celý svět opět upírá oči k Londýnu, kde po neuvěřitelných sedmdesáti letech dochází ke korunovaci nového panovníka. Korunovace se zúčastní také princ Harry, který je v posledních letech rebelem britské královské rodiny. A své zážitky shrnul do nevídaně otevřené knihy. Je to jen pár dní, co nakladatelství Práh vydalo knihu česky. A magazín Víkend jako jediné médium v Česku nabízí exkluzivně ukázky z knihy, které se prodaly miliony kusů. V poslední ukázce princ Harry prozradí, jak proběhlo jeho osudové setkání s pozdější manželkou Meghan.

Ledoví muži se blíží

Blíží se kritický moment zahradníkova roku. Trojice jmen v kalendáři Pankrác, Servác, Bonifác totiž podle pranostik nevěští nic dobrého a s ledovými muži může přijít poslední záchvěv zimy. Jak se proti tomu bránit? A co nyní na zahradě vlastně můžete dělat? Příroda a její rozmary jsou největšími nepřáteli zahradníků, sadařů, malých i velkých zemědělců a pěstitelů. Letošní rok opět potvrdil, že tradiční pranostiky přestávají platit a počasí si dělá tak trochu, co chce.

Legenda flamenca

V sobotu 6. května v Praze koncertuje jeden z nejznámějších představitelů španělského flamenca. Čtyřiašedesátiletý kytarista José Fernández Torres, zvaný Tomatito, se proslavil jako žák a dlouholetý spoluhráč dvou opravdových legend. Tou první byl kytarový virtuos Paco de Lucía, u nás velmi oblíbený. Druhým se stal kultovní zpěvák flamenca Camarón de la Isla, propojující tradiční andaluskou hudbu s jazzem. Tomatito s oběma natočil řadu skvělých alb včetně desky Paris 1987, která získala cenu Latin Grammy Award. Charismatický umělec má takových ocenění na kontě už sedm. U příležitosti vystoupení v pražském Divadle Hybernia v rámci festivalu Jazz Meets World poskytl Deníku exkluzivní interview.

Potlach trampů

„Jdem zpátky do lesů,“ zpívá Pavel Žalman Lohonka. Po dlouhé zimě teď už snad konečně přichází čas, kdy bude možné spát pod širákem bez obav, že si tím nebohý tulák zadělá na oboustranný zápal plic. Svět trampingu je plný zajímavých výrazů, o kterých se dá u ohníčku pěkně tiše přemýšlet. Slova jako paďour, mastňák, čundrák, potlach, astrachán si žádají hlubší zadumání. Řeka hučí v klínu rozervaných skal, vítr skučí, jak by se všemu jen smál… A my se podíváme na kloub slovníčku českých Jacků Londonů.

