Milí čtenáři, po dlouhatánské době přicházíme snad s megapozitivní zprávou. Od čtvrtku 17. prosince jsme v nové dosud neotevřené budově knihovny zprovoznili alespoň výdejní okénko.

Krajská knihovna otevřela výdejní okénko | Foto: Štěpánka Saadouni

Můžete si v něm vyzvednout rezervace a předem objednané dokumenty, které si objednáte na internetových stránkách knihovny https://www.kkvysociny.cz Trvalo to, ale je to tu a snad to chvíli vydrží, těšíme se na vás!