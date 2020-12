I listopadové dny lákají k výletům do přírody. Krásný celodenní výlet můžete podniknout z historického města Havlíčkův Brod přes údolí Sázavy a přilehlé vesničky k sírnato-železitému pramenu na kopci s poutním kostelem Svaté Anny.

Tip na výlet: Po cestě Karla Havlíčka Borovského. Foto: Archiv Vysočina Turism | Foto: Deník / Jaroslav Šnajdr

Osmnáctikilometrový výlet mohou lidé podniknout jako okruh z Havlíčkova Brodu. Pokud se ale rozhodnou si ho zkrátit, ujdou jen 14 kilometrů do vesničky Mírovka. Starobylý Havlíčkův Brod je známý díky památkám, slavným osobnostem nebo pověsti zrádce Hnáta. Z Havlíčkova náměstí se lidé vydají Dolní ulicí směrem na Bartoušov dolů k Sázavě až do obce Termesivy. Pak navazuje cesta Karla Havlíčka Borovského střídavě mezi poli a lesem kolem téměř neznatelného tvrziště Hadrburk u levého břehu Sázavy. Za železnicí na druhém břehu řeky dojdou turisté do obce Pohled a ke klášteru cisterciaček Údolí P. Marie. Naproti kostelu je dnes nově renovované proboštství podle návrhu J. Santiniho. Po ostřejším stoupání pak následuje poutní kostel sv. Anny obklopený kapličkami a křížovou cestou. Dříve zde bývaly lázně s hostincem poblíž sírnato-železitého pramene, u kterého dnes stojí nová kaple místo původní. Cesta zpět vede opět do Pohledu a pak do Bartoušova a Mírovky.