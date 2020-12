Od první adventní neděle můžete vyrazit kdykoliv, nelépe pak v podvečer, od radnice ve Světlé nad Sázavou kolem kašny přes most k prvnímu parkovému rybníku.

Tip na výlet: Adventní stezka ve Světlé nad Sázavou | Foto: vysočina news

Abyste si užili světelného efektu, volte soumrak, kdy se rozsvěcejí světla veřejného osvětlení a s ním i sváteční výzdoba. Od půl čtvrté do devíti večer se pravidelně každou půlhodinu z ostrůvku na pár minut ozvou tóny hudby. Odpusťte technickou nedokonalost a zkuste poslouchat nejen ušima, ale především srdcem. A pak po hrázi přejdete osvětlený Andělský můstek a parkem dolů k zámku. Po cestičce kolem sněhových koulí až k Růžovému altánu – parkový východ u pekáren. A buďte už potichoučku, protože hned vedle stojí jelen s laní a malým kolouškem. Až se dost vynadíváte – prosíme jenom koukat, nesedat, nehladit ani se jinak nedotýkat (všechny animace jsou elektronicky chráněny), pospěšte a pod dohledem světelného anděla přejděte po železné lávce do Nádražní a kolem sportovní haly k dalšímu andělu u kina a zpátky na náměstí s nádherným vánočním stromem. Každou neděli bude pro veřejnost otevřen od patnácti do osmnácti hodin i kostel. Zejména děti se tam mohou těšit na betlém, ve kterém každý týden něco přibude. Takže vezměte svoje blízké za ruku a potkáme se v parku. Už se na vás těšíme.

Jana Kupčíková