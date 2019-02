„Ti Němci, co skončili přede mnou, nejezdí mistrovství republiky, takže jsem je nebral až tolik jako soupeře. Soustředil jsem se hlavně na to, abych vyhrál republikové mistrovství,“ svěřil se Michal Prášek.

Havlíčkobrodský jezdec se do závodu vydal z první řady, kde ho doplnili vítěz kvalifikace Virsing, Huebsch a Kornfeil. Start se ale Práškovi nepovedl a klesl až na šesté místo. „Trochu jsem zaváhal, motorka se mi postavila na zadní kolo, takže jsem musel ubrat,“ vysvětluje Prášek.

Postupně se však propracoval až na konečné třetí místo v Alpsko - Jadranském šampionátu a na první v Mistrovství ČR.

„Byl to velice úspěšný závod,“ zářil štěstím havlíčkobrodský motocyklista.

Vrcholem sezony bude start na Grand Prix v Brně, na kterou dostal divokou kartu. „Dozvěděl jsem se to před závodem v Mostě. Už se na to strašně moc těším, přeci jenom startovat mezi nejlepšími světovými jezdci se nestává každý den. Rád bych se tam kvalifikoval do hlavního závodu, i když limit je docela tvrdý. Je to sto sedm procent času vítěze kvalifikace,“ pověděl Prášek.

Výsledky - Alpe Adria:

1.Virsing, 2. Huebsch (oba Něm.), 3.Prášek (Česko). Mistrovství ČR: 1. Prášek, 2. Kornfeil, 3. Pešek.