Havlíčkův Brod - Čeští šampioni nehrají v Havlíčkově Brodě každý den. Teď do brodské sportovní haly dokonce zamířil dvanáctinásobný mistr Tatran Střešovice, aby ve čtvrtém kole Poháru ČFbU poměřil síly s brodským Sokol Erupting Dragons.

Brodští florbalisté (v červených dresech) dokázali zejména ve druhé třetině pořádně zatopit dvanáctinásobnému českému šampionu Tatranu Střešovice, když smazali jeho tříbrankový náskok. Nakonec ale byli po porážce 5:10 z Poháru ČFbU vyřazeni. | Foto: DENÍK/Josef Němec

H. BROD – STŘEŠOVICE 5:10



Do úvodní třetiny vstoupili brodští hráči s obrovským respektem a s velkým očekáváním, co předvede nejlepší český florbalový klub. Po třech individuálních chybách se dostal Tatran do tříbrankového vedení. „V závěru první části jsme se osmělili a ve druhé třetině z nás definitivně nervozita opadla,“ prohlásil kouč brodského celku Petr Polívka.



Sokol Erupting Dragons jeho slova potvrdil, protože ve druhé třetině zcela zlikvidoval náskok favorita a srovnal až na 3:3. „Vycházeli jsme z perfektní obrany a spoléhali na brejky,“ prozradil Polívka.



Poté se ovšem projevila větší zkušenost hostujícího celku a ten postupně získal pevnou půdu pod nohama. Nakonec Tatran vyhrál v poměru 5:10. „Ta zkušenost tam byla vidět. My nemůžeme odolávat obrovskému tlaku celých šedesát minut, ale klukům musím poděkovat, protože opravdu zápas odbojovali naplno. Byl to super zápas,“ zhodnotil nevšední utkání brodský šéf střídačky. „Mohlo by nám to zvednout sebevědomí i do dalších zápasů první ligy,“ přeje si Polívka.



„Chvílemi nás dost tlačili. Naši hráči si mysleli, že zápas bude snazší, skóre v průběhu utkání ukázalo, že to bude těžší. V havlíčkobrodském týmu jsou šikovní hráči, kteří nás dokázali dostat pod tlak, ale myslím si, že ke konci zápasu odešli fyzicky. Na což trošičku doplatili,“ přidal svoje hodnocení kouč Střešovic Karel Vancl.



V samém závěru zápasu okusili atmosféru duelu s mistrem z posledních sedmi let i mladí hráči Suchý, Rezler a Matoušů. „Chtěli jsme, aby si to taky vyzkoušeli mladí a okusili tím i výbornou atmosféru,“ připomněl na závěr Polívka.



Branky Havlíčkova Brodu: Coufal 2, Čapek, Čermák, Liška. Třetiny: 0:3, 4:3, 1:4. Havlíčkův Brod: Přibyl – Rezek, Míka, Beránek, Štefánek, od 55. Matoušů – Liška, Sýkora, Coufal – Čapek, Roztočil, Čermák – od 55. Suchý, Rezler.

Jan Hammer, Libor Blažek