Havlíčkův Brod - O víkendu zaplní brodskou sportovní halu už posedmé malí basketbalisté. Uskuteční se tu totiž VII. ročník Velikonočního turnaje nejmladších minižáků. Tradičního klání se letos zúčastní rekordní počet 14 účastníků a nebudou u toho chybět ani tři brodská družstva.

V Havlíčově Brodě se uskutečnil Velikonoční turnaj, kde bojují o vítězství mladé basketbalistky a basketbalisté. | Foto: Libor Blažek

Mezi největší favority na vítězství v turnaji patří již tradičně bašta mládežnického basketbalu Písek. Mezi nejlepší by mohl proniknout i jeden z nejlepších dívčích týmů v republice Sokol Hradec Králové nebo minižáci Brandýsa nad Labem.



Vystrčit růžky by mohl ale i některý ze tří brodských týmů. „Původně jsme plánovali, že postavíme jedno chlapecké, jedno dívčí a jedno smíšené družstvo. Protože za necelé tři týdny jedeme na mistrovství republiky smíšených družstev, nejspíše postavíme všechna družstva smíšená a rozdělím je na áčko, béčko a céčko, abychom se před mistrovstvím trochu sehráli,“ prozradil jeden z trenérů brodských týmů Tomáš Dolejší.



Všechna družstva budou rozdělena do tří základních skupin. Základní skupiny jsou na programu v sobotu. Neděle pak přinese finálové boje o celkového boje VII. ročníku Velikonočního turnaje v Havlíčkově Brodě.

Vítězové všech skupin budou hrát o 1. – 3. místo systémem každý s každým, druzí ze základních skupin o 4. – 6., třetí o 7. – 9., čtvrtí o 10. – 12. a páté celky ze skupin A a B si to ve dvojzápase rozdají o celkovou 13. příčku.



Program velikonočního turnaje



SOBOTA

Skupina A:

H. Brod A – H. Brod C (8.00)

Plzeň – Žďár (9.00)

Písek – H. Brod A (11.00)

Plzeň – H. Brod C (12.00)

Písek – Žďár (13.00)

H. Brod A – Plzeň (15.00), Písek – H. Brod C (16.00)

H. Brod A – Žďár (17.00), Písek – Plzeň (19.00)

Žďár – H. Brod C (20.00)



Skupina B:

Jihlava – H. Brod B (8.00)

Jičín – Jihlava (10.00)

Hr. Králové – Kroměříž (11.00)

Jičín – H. Brod B (12.00)

Hr. Králové – Jihlava (13.00)

Kroměříž – Jičín (15.00)

Hr. Králové – H. Brod B (16.00)

Kroměříž – Jihlava (17.00)

Hr. Králové – Jičín (19.00)

Kroměříž – H. Brod B (20.00)



Skupina C:

Prostějov – Brno (9.00)

Brandýs – N. Paka (10.00)

Brandýs – Brno, Prostějov – N. Paka (oba 14.00)

Brandýs – Prostějov, Brno – Nová Paka (oba 18.00)

NEDĚLE

Finálové boje:

4A – 4C, 3A – 3C (oba 8.00)

2A – 2C, 1A – 1C (oba 9.00)

5A – 5B, 4C – 4B (oba 10.00)

3C – 3B, 2C – 2B (oba 11.00)

1C – 1B, 5B – 5A (oba 12.00)

4A – 4B, 3A – 3B (oba 13.00)

2A – 2B (14.00)

1A – 1B (15.00)