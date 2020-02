Návštěvníci se mohou těšit na taková jména, jako je Víťa Kuklík, mistr Evropy v enduro a cross country, Adam Peschel, jeden z nejlepších evropských stunt riderů, česká jednička na ploché dráze Matěj Kůs či Ollie Roučková, jediná česká závodnice, která dojela do cíle Dakaru na čtyřkolce.

Jako hlavní host přijede Karel Abraham, který Česko jako jediný reprezentoval v elitní kategorii mistrovství světa silničních motocyklů.

Za celou akcí stojí nápad reprezentanta v dragsterech Pavla Kubery. „V průběhu své nejenom dragsterové kariéry jsem potkal hodně inspirativních lidí. Rád bych je v Chotěboři představil,“ vysvětlil.

Část závodníků už měli možnost Chotěbořané vidět před třemi lety na tamní zamrzlé přehradě, kde společně natočili video s názvem Freedom.

Jedním z nich byl i kaskadér Adam Peschel, jehož umění mohli v Chotěboři obdivovat také na loňských městských oslavách. „Byl to pro mne ojedinělý zážitek na úplně jiném prostoru než dosud. Vystoupení jsem si tehdy moc užil. Lidé se mne ptali na spoustu věcí, všechny dotazy jsem ani nestihl zodpovědět. Příležitost budou mít právě v tento večer. Ptát se mohou na cokoliv,“ usmívá se Adam.

Debata bude ve stylu talk show, zapojit se však budou moci i diváci. „Večerem provedou moderátoři Boží Vašek a Veronika Vošická Buráňová. Zhruba v polovině promítneme dokument There is no tomorrow: Ice and Spikes, který mapuje rychlostní závody a mé pokusy o překonání rekordů s motocyklovým dragsterem,“ nastínil Pavel Kubera.

Vstupné na akci, která začíná v devatenáct hodin, je dobrovolné. „Výtěžek bychom rádi věnovali pětiletému Míšovi Krédlovi z Chotěboře, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Přijďte zažít motosport trochu jinak a podpořit dobrou věc,“ dodává závodník, rekordman ze Švédska, kde překonal hranici průměrné rychlosti dvě stě kilometrů v hodině na čtyřkilometrové ledové dráze.