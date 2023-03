Chyběla agresivita. Ve skupině o záchranu v první basketbalové lize bylo na programu vysočinské derby. Ačkoliv po tři čtvrtiny byl lepší hostující BC Vysočina, po famózním obratu v závěrečném dějství slavily důležité vítězství domácí pelhřimovské Sojky. Ty po výhře 56:50 téměř jistě odsoudily krajského rivala k sestupu do druhé ligy.

Basketbalisté BC Vysočina (na archivním snímku ve žlutém) po parádních třech čtvrtinách derby v Pelhřimově v závěrečném dějství doslova zkolabovali. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Zápas poslední naděje se vyvíjel pro jihlavský BC Vysočina velmi dobře. Hosté své vedení v zápase postupně navyšovali (12:14, 22:31, 30:45), po třetí části měli k dobru patnáctibodový náskok.

Po kolapsu v poslední čtvrtině ale duel ztratili. Závěrečnou část vyhrály Sojky o jedenadvacet bodů! „Ve čtvrté čtvrtině se nám vyfauloval Číha,“ ohlédl se za příčinou obratu v duelu trenér Petr Pešout.

Zdroj: grafika DeníkTím ale problémy Vysočiny nekončily. „Zbylá osa týmu měla po čtyřech faulech. Přidala se únava a kluci zpanikařili,“ pokračuje Pešout. „Nemohli jsme agresivně bránit. Soupeř, kterému to tam celý zápas nepadalo, v závěru utkání začal trefovat trojky a skóre otočil. Z naší strany to byl absolutní výbuch,“ dodal smutně jihlavský kouč.

Porážka znamená téměř jistý sestup BC do druhé ligy. Zbývá opravdu už jen teoretická naděje. „My jsme říkali už před sezonou, že k tomu asi směřujeme,“ připomíná Pešout. „Naším cílem bylo dávat hodně prostoru mladým hráčům s cílem připravit je na další sezonu. I s tím rizikem, že spadneme. Věřím však, že kluky letošní zkušenost nakopne a bude v našich silách v budoucnu bojovat o návrat do první ligy. Moc bych si to přál.“

Vysočinu čekají do konce sezony ještě čtyři zápasy. Ten nejbližší již v pátek večer. Od devatenácti hodin přivítají na své palubovce BA LYNX Liberec.