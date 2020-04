Mecenáš Miroslav Jinek před lety vybudoval tým, který do Brodu zajistil tři ligové tituly a účast v evropských pohárech, pak část své pozornosti přesunul na mládež. „Chtěli bychom docílit toho, abychom dostali status střediska České asociace stolního tenisu. Je to na dobré cestě, snad se nám to povede,“ svěřuje se.

Střediska stolního tenisu jsou v současné době v České republice dvě. Jedno v Praze, druhé v Havířově. HB Ostrov má nyní status podstřediska, ale v mnohém už skáče na vyšší sféru.

Především osobnostmi, které s mladými hráči pracují. Klubovým šéftrenérem je bývalý reprezentant Bohumil Vožický. „Pod smlouvou máme pět trenérů. Jejich počet teď rozšiřujeme, přichází další bývalý reprezentant Tomáš Pavelka,“ informuje Miroslav Jinek o novém trenérském přírůstku.

I proto může oblast svého zájmu rozšiřovat. „Cílem je stahovat hráče z Čech a jihu Moravy. Holky v současné době nejlépe dělá Hodonín, Ostravsko je silné a soběstačné. V Havířově bylo navíc vybudováno nové národní centrum. Tam hráče nehledáme,“ vysvětlil. Ve zbytku republiky ale brodský klub loví. Největší mladá hvězda Radek Skála pochází z vesnice u Brna, jeden z benjamínků brodské tréninkové skupiny Ondřej Květoň pochází od Šumavy.

Centrum nabízí na české zvyklosti až neskutečný nadstandard. Kromě tréninku je zde zajištěna rehabilitace, ubytování. „Hráči nám přechází do brodských škol. S těmi máme výbornou spolupráci,“ vysvětlil Jinek. I proto starosti některých rodičů v tom duchu, že se jejich dítko po přesunu na Vysočinu zhorší ve škole, bývají často liché. „Máme je tu pod stálým dozorem. Snažíme se jim naplnit volný čas, zajišťujeme večeře. Prostě nabízíme komplexní servis. O známky se také zajímáme. I proto mohu říci, že takový Ondra Květoň je má lepší než před tím v Domažlicích,“ má přehled šéf akademie.

Kapacity centra ještě naplno využité nejsou. V plánu je tak přivádět další talenty. „Sledujeme české žebříčky, vybíráme si. Většinou je to tak, že první oslovení je z naší strany. Stává se ale i to, že se ozvou rodiče,“ popsal praxi náboru nových tváří do akademie. Ta už má v současné době takový zvuk, že hráči na pozvánku do ní většinou slyší. „Za rok chceme za trénování třicet tisíc korun. To není při našem servisu moc. Je potřeba si uvědomit, že hráče nejen trénujeme, ale oblečeme je, vozíme je po turnajích, ze svazu zajišťujeme potahy na pálky. Ano, občas narazíme na to, že někdo musí naší nabídku z finančních důvodů odmítnout, ale časté to není,“ svěřuje se.

V HB Ostrov myslí i na místní. Náborová akce sice vzbudila zájem, ale nové hráče nepřinesla. Rodiče měli problém s tréninky v brzkých odpoledních hodinách. Zajistit dopravu dětí na tréninky bylo pro ně neřešitelné. „Proto jsme si řekli, že na to půjdeme jinak. Dvě školy v Brodě jsme vybavili stoly a pálkami. Dvakrát týdně do každé z nich dochází naši trenéři a dětem se věnují. Výsledek je ten, že nyní už máme v přípravce většinu dětí místních,“ těší Miroslava Jinka.