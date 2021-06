Atletka Bažoutová jela na šampionát pro dobrý pocit, přivezla stříbro

To byly dny. V jednom týdnu stihla Klára Bažoutová, atletka ze Ždírce nad Doubravou, získat stříbrnou medaili při juniorském mistrovství republiky v sedmiboji a ještě úspěšně zvládnout maturitu na gymnáziu. Zatímco se školním úspěchem počítala, o tom atletickém spíše jen snila. „Vzhledem k tomu, co mě během posledního roku potkalo, jsem žádné velké plány neměla. Do Třebíče jsem jela s tím, abych si závod užila. Je to pro mě velmi cenná medaile,“ svěřila se.

Juniorka Klára Bažoutová skončila druhá na mistrovství republiky v atletickém sedmiboji. | Foto: Aleš Bažout

Devatenáctiletá členka klubu Atletika Chrudim sbírala vícebojařské medaile v posledních letech pravidelně. V juniorské kategorii byla druhá už loni, takže celkem logicky chtěla zlato. Tak to měla nastavené v hlavě na podzim. „Jenže pak jsem si udělala výron kotníku a hlavně jsem v prosinci musela na operaci slepého střeva. To mojí přípravu zabrzdilo,“ přiznala. Navíc poslední test před šampionátem nedopadl dobře. „Byli jsme na závodech na Slovensku, kde se mi nepovedlo vůbec nic. Byl to jeden velký malér,“ popsala rozpoložení, v jakém cestovala do Třebíče. Souček je vzorem. Děti v Havlíčkově Brodě trénují v dresech West Hamu Přečíst článek › Formu necítila ani náhodou, o to víc ji překvapil způsob, jakým do závodu vplula. „Povedly se mi překážky. Pak jsem si udělala osobní rekord ve výšce, 171 centimetrů bylo úžasných. Tak to šlo dál. Po prvním dnu jsem vedla o šest bodů,“ popsala Klára Bažoutová nastalou situaci. V tu chvíli mohla myslet na zlato. Stačila jen „maličkost“, dobře zvládnout disciplíny druhého dne. „Dopředu jsem moc nepřemýšlela. Snažila jsem si v hlavě udržet nastavení, s jakým jsem šla do závodu. Připomínala jsem si, že si to chci užít. Nechtěla jsem na sebe vytvářet zbytečný tlak,“ vysvětlovala. První příčku neuhájila, druhý den byla výrazně lepší Natálie Olivová. Klára Bažoutová se statečně prala, nekazila. Snad jen s výjimkou dálky, ve které byla čtvrtá. „První dva pokusy jsem vůbec netrefila prkno. Povedlo se mi to až v tom třetí, ale ani ten nebyl úplně ideální,“ vyjádřila se. Navázali na Dakar. Ouředníček s Křípalem triumfovali v maďarském závodě Přečíst článek › Naopak kvality prokázala v oštěpařském sektoru. Byla jen metr od osobního rekordu. V závěrečné osmistovce už běžela na doraz. „Nepatřím v ní k nejlepším. Podala jsem ale dobrý výkon, byla jsem naprosto spokojená,“ hodnotila finiš náročného programu. V týdnu po stříbrném úspěchu složila na chotěbořském gymnáziu maturitu a znovu se vrhla do tréninku. Má k tomu jeden velký důvod. Následující víkend je zase mistrovství republiky. V Kladně se bude soutěžit v jednotlivých disciplínách. „Těším se. Jen zatím ale nevím, v jakých budu startovat,“ svěřila se.

