Český reprezentační tým se první červnový den sešel v Zubří poprvé od lednového mistrovství Evropy. Jelikož na sraz nemohla dorazit početná ekipa hráčů, působících v německé Bundeslize, dostali šanci i nováčci.

A jedním z nich byla právě levá spojka Nového Veselí, která si pětidenní kemp pochvalovala. „Určitě se mi na srazu líbilo, bylo to něco jiného, než se s těmito hráči potkat v lize. Trenéři se zaměřili na naše individuální činnosti, abychom se v nich posouvali dál. Dá se říci, že to byl takový tréninkový kemp možných adeptů reprezentace,“ vysvětlil Ptáčník.

Trenérské duo Jan Filip a Daniel Kubeš své ovečky příliš nešetřilo. „Fyzicky to bylo hodně náročné. Tréninky trvaly skoro dvě hodiny, navíc dvakrát denně. Vše ve vysokém tempu, ještě vyšším než v klubu,“ potvrdil.

K tomu je nutné připočíst dlouhou přestávku, kterou všichni hráči v posledních měsících měli. „Hodně z nás během té doby nemělo s házenou kontakt. Za normální situace by mi asi náročnost přišla podobná jako v klubu, ale po té pauze to bylo mnohem obtížnější,“ přemítal.

Spolupráci s ostatními hráči na srazu si Ptáčník pochvaloval. „Soustředění mělo výbornou úroveň, vždyť se na něm sešli nejtalentovanější hráči z celého Česka. Každopádně jsem nominaci bral jako ocenění mé práce.“

Samozřejmě došlo také na obvyklé tmelení kolektivu. „Atmosféra na srazu byla super. Na jednu stranu se makalo, všichni jeli na sto procent, ale současně v uvolněném prostředí. Trenéři se snažili u každého hráče vypíchnout, na čem by měl více pracovat. Nejen v Zubří, ale posléze také v klubu, protože tam se toho dá udělat individuálně mnohem víc,“ zdůraznil.

K utužení party přispěly i společenské hry. „Měli jsem týmové grilování, na které měli trenéři připravené různé hry. Hrál se třeba vědomostní kvíz, na něj jsme se rozdělili do několika týmů a byla opravdová sranda,“ usmál se.

Jak už bylo řečeno, většina opor mužské reprezentace na kempu chyběla. Jak velká je šance, že se hráči, kteří se jej zúčastnili, brzy v dresu se lvíčkem na prsou objeví? „Je to o individuální práci každého hráče. Na dalších kempech trenéři uvidí, zda a jak jsme na tom, co nám hráčům říkali, v klubu pracovali. Podle toho se pak asi rozhodují. Přece jen v Zubří chyběla spousta hráčů ze zahraničí, kteří jsou výkonnostně někde jinde,“ podotkl.

Motivaci má ale levá spojka Nového Veselí enormní. „Samozřejmě je to pro mě další výzva. Který hráč by se nechtěl dostat do reprezentačního výběru své země,“ položil Ptáčník řečnickou otázku.