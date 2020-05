Nová zkušenost, nová soutěž. Tu zažili mladí basketbalisté U15 havlíčkobrodské Jiskry. Poprvé si vyzkoušeli nadregionální soutěž, kde hráli společně s týmy z Prahy, Středočeského, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Nezvyk bylo také rozložení zápasů. O zvláštní sezoně se rozpovídal asistent trenéra Jaromír Štěpánek.

Basketbal Havlíčkův Brod | Foto: Deník / Redakce

V nedohrané sezoně jste si poprvé v historii zahráli nadregionální soutěž. Byla to velká neznámá?

Ano. Do skupiny bylo nominováno osm týmů z Prahy, Středočeského, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Byla to pro všechny zúčastněné velká neznámá, protože se týmy navzájem neznaly a náš tým měl poprvé možnost si vyzkoušet zahrát soutěž proti soupeřům mimo Východočeskou oblast. Dále pro náš tým bylo velkou novinkou rozložení zápasů na sobotu a na neděli, tedy jsme absolvovali několik dvoudenních výjezdů s přespáním.