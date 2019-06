Na tábor se mohou přihlásit jen mladí basketbalisté?

Určitě ne, připravovaný příměstský tábor není úzkoprofilově zaměřen na basketbal. Je určen pro děti, které mají rádi pohyb a chtějí si přijít zahrát míčové hry, zasoutěžit si, vydovádět se, ale hlavně se pobavit a seznámit se s novými kamarády. Děti si určitě najdou zalíbení v množství připravovaných her a soutěží, které jsou pro ně připravené. Ale ke střelbě na basketbalový koš se také určitě dostaneme.

Kde vše bude probíhat?

Naším styčným bodem je prostor sportovní haly TJ Jiskry Havlíčkův Brod, kde se budeme po dobu čtyř dnů scházet. K dispozici budeme mít hřiště a obědy jsou zajištěny místním dodavatelem. Pokud bude přijatelné počasí, máme plánovaný program i na atletickém ovále a na blízkých veřejných sportovištích.

Kdo se bude o děti starat?

Rodiče nemusí mít strach, že by o jejich ratolesti bylo špatně postaráno. Máme k dispozici zkušené trenéry a pedagogy, kteří vychovali už několik ročníků a někteří i generací sportovců. Účast na táboru přislíbili i hráči a hráčky hrající nejvyšší soutěže České basketbalové federace, které dětem ukáží, co vše se dá s míčem dělat a děti si to samé budou moci sami vyzkoušet.

Co si mají děti sebou přinést?

Nejdůležitější je si přinést dobrou náladu a chuť se bavit. Ale pokud se dotazujete na pomůcky, je nezbytné mít sebou sportovní oblečení, obuv do tělocvičny a na běhání venku. Rodiče určitě nezapomenou přibalit nějakou dobrou svačinu. V případě jakýchkoliv dotazů je možné kontaktovat hlavního vedoucího příměstského tábora Miroslava Krajcigra (pozn. kontakty uvedeny na plakátu), který dotazy rád zodpoví.

Plánujete ještě další akci Wannado Festival Tour 2019, můžete nám ji přiblížit?

Jedná se v pořadí již o devátý ročník, kdy „Národní program náborů do sportovních klubů“ pomáhá rodičům a dětem s výběrem vhodného sportu. Rodiče na této akci, na kterou je vstup zdarma, také mohou zjistit, jaké jsou sportovní oddíly, kluby v okolí, jaké mají sportovní možnosti. Wannado Festival Tour 2019, na kterém se havlíčkobrodský basketbalový oddíl podílí, se tento rok koná v Habrech na místním náměstí 8. června od 10 do 16 hodin.

Jaký je program festivalu?

Součástí programu mimo jiné je i autogramiáda známých osobností, překážková dráha Hello bank Ninja Race, doprovodný program a soutěže, hudba a spousta další zábavy. Basketbalový stánek rozhodně v Habrech chybět nebude a já pevně věřím, že si k němu najdou cestu i čtenáři Havlíčkobrodského deníku.